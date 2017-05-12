Путин и Аббас обсудили поставки российской нефти в Палестину

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Москва, 12 мая. Лидер Палестины Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин накануне на переговорах в Сочи обсудили вопросы поставок российской нефти в Палестину, сообщил глава палестинского МИД Рияд аль-Малики.

Сегодня в ходе пресс-конференции в Москве высокопоставленный палестинский дипломат Рияд аль-Малики прокомментировал вопросы, которые поднимались на встрече лидеров РФ и Палестины — Владимира Путина и Махмуда Аббаса в Сочи. «Президент Путин выразил готовность изучить все аспекты двусторонних отношений… Обсуждались также вопросы импорта нефти из России в Палестину в свете той потребности, которая имеется», — сказал глава дипломатического ведомства.​