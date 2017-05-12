Замглавы МО России и Финляндии обсудили безопасность полетов над Балтикой

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Москва, 12 мая. Заместители министров обороны России и Финляндии Александр Фомин и Юкка Юусти обсудили этапы снижения напряженности в Европе и безопасность полетов в Балтийском регионе.

В ходе встречи заместители министров обороны также подтвердили необходимость продолжения диалога по предотвращению инцидентов на море. Как сообщили в Минобороны, Фомин уведомил финского коллегу о ситуации в Сирии. Он рассказал об усилиях России по созданию зон деэскалации и оказанию гуманитарной помощи.

Замглавы Минобороны России получил приглашение принять участие в Армейских международных играх – 2017 и Международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Встреча заместителей министров обороны прошла в конструктивном ключе. Была достигнута договоренность о продолжении диалога по линии оборонных ведомств России и Финляндии.