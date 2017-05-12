Первое посольство ДНР откроется в Южной Осетии

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Донецк, 12 мая. Исполняющая обязанности министра иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова, а также глава МИД Южной Осетии Мурат Джиоев подписали в Донецке протокол об установлении дипломатических отношений между республиками. Об этом сообщает пресс-служба МИД ДНР.

«Подписание протокола об установлении дипломатических отношений не только завершает процесс взаимного признания, но и позволит более тесно взаимодействовать на уровне министерств иностранных дел республик», — заявила Никанорова.

Она также добавила, что документ будет способствовать более эффективной защите прав граждан​ ДНР и Южной Осетии. Кроме того, подписание документа поможет в ближайшее время регламентировать обмен дипломатическими представительствами на уровне посольств. Таким образом, в ближайшее время в Цхинвале появится первое посольство ДНР.