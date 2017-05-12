Белорусских активистов и чиновников обучат демократии в США

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Вашингтон, 12 мая. Американское Агентство международного развития раскрыло подробности тендера, направленного на продвижение демократии в Республике Беларусь.

Американские власти намерены в течение пяти лет (с 2017 года по 2022 год) обучать белорусских активистов и чиновников развитию демократии и продвижению экономических реформ у себя на родине. RT пишет, что подобную деятельность американцы развили два года назад во время президентских выборов в Белоруссии, тогда активистам было выделено на «демократию» 46 миллионов долларов.

300 государственных служащих, общественных деятелей и активистов, отобранных специальными организациями, будут посещать курсы и тренинги в США, и знакомиться с методами продвижения демократии. Агентство США по международному развитию в России считается нежелательным.