Собянин обещает денежные компенсации жителям сносимых домов 

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Москва, 12 мая. Участники программы реновации в Москве смогут получить денежную компенсацию по рыночной стоимости жилья. Кроме того, жители смогут исключить дом из программы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы обратился к участникам программы реновации на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Граждане, которых не устраивает получение равнозначной новой квартиры взамен старой, по желанию смогут получить равноценную квартиру либо денежную компенсацию в размере рыночной стоимости старой квартиры», — обратил внимание Собянин.

Кроме того, он подчеркнул, что «ни один дом не будет включен в программу реновации против воли абсолютного большинства его жителей».

«Если захотят, пусть на собрании принимают решение, — пояснил мэр. — Этих домов не так много, но если есть такие обращения, мы их учтем».

Ранее Собянин заявил, что общежития также могут быть включены в программу реновации жилья по решению жителей.