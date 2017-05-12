Таинственную смерть мальчика в больнице изучают нижегородские следователи

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Нижний Новгород, 12 мая. Госпитализация 11-летнего мальчика в Нижнем Новгороде завершилась трагедией. Ребенок впал в кому, а через несколько дней скончался, не приходя в сознание. По факту его гибели проводится доследственная проверка.

Как удалось выяснить следствию, в конце апреля мальчик пришел домой из школы и пожаловался на плохое самочувствие. Боль в животе была очень сильной, поэтому родители вызвали врача. Педиатр местной поликлиники поставил ребенку диагноз ОРВИ, а на следующий день состояние мальчика ухудшилось.

«Несовершеннолетний был доставлен на скорой медицинской помощи в детскую городскую больницу Нижнего Новгорода, где ему была проведена операция. После этого ребенок впал в кому, а через несколько дней скончался, так и не придя в сознание», — сообщили в региональном Следственном комитете.

Устанавливаются точные причины смерти мальчика, а для оценки качества оказанной медпомощи назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.