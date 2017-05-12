Дурак и стеклянный предмет: Роман Носиков о приговоре блогеру Соколовскому

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно.

«Пожалуй, я понял свою основную ошибку, — заявил Соколовский в интервью «Би-Би-Си» сразу после оглашения приговора. — Действительно, моя подача — она чересчур цинична для российского общества. За рубежом [американский комик] Марк Мэрон может пошутить о том, что Иисус — это зомби, но если пошутить о том же самом в России, видимо, можно сесть. Теперь я это буду знать. Видимо, общество еще не готово. По крайней мере, я считаю, что данный процесс принес какую-то пользу — в частности, привлечено внимание к проблеме клерикализации России».

Как же ко всему этому следует относиться?

Смартфон самоудовлетворения

У мудрого русского народа есть присказка про дурака и некий стеклянный предмет. Предмет для всех безобидный, но если дать его дураку, тот и его разобьет, и сам порежется.

Это емкое описание трагического жизненного правила, которое гласит: никакие усилия общества, никакие правила и ограничения, направленные на защиту самой малой ценности от вредного дурака, не сработают, если дурак уже получил к ней доступ.

Технический прогресс неумолим и беспощаден: его плоды доходят до всех. В данном случае нам всем настолько не повезло, что к блогеру Соколовскому в руки попал не предмет из стекла, а целый смартфон.

Мало кто знает, что в основе современных мобильных технологий лежит Нобелевская премия за исследование гетероструктур нашего соотечественника Жореса Алферова. Именно Алферова блогер Соколовский должен благодарить за то, что у него в руках оказалось не неизвестно что, а смартфон с приложением «Pokemon go».

То есть капитализм взял плод интеллектуального труда Жореса Ивановича, помножил на технический прогресс, добавил китайского труда и продал всем подряд огромное количество стеклянных предметов для удовлетворения тщеславия. И Соколовскому тоже.

А дальше вступил в силу закон личностного тяготения. В соответствии с которым что бы кому ни попало в руки, оно превратится в предмет, достойный владельца, — то есть служащий именно его желаниями и интересам. В случае с Соколовским смартфон моментально превратился в предмет самоудовлетворения — и не только тщеславия.

Объект для тыкания

Свобода слова — она всегда хрупкая, словно стекло, и способна ранить окружающих: их интересы, их чувства, их права. С помощью современного средства коммуникации площадь поражения можно значительно увеличить.

Например, можно сделать скандальный ролик — и его посмотрят два миллиона человек. Просмотры — это популярность. Популярность — это деньги. В том числе, и деньги спонсоров. Словом, это возможность легко заработать.

Как же добиться просмотров? Средство коммуникации есть — это Интернет, разработанный министерством обороны США, плюс смартфон, собранный в Китае. Но нужен повод для коммуникации. Где его взять?

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Тут ведь мало стеклянного предмета. Надо найти место, куда его воткнуть, чтобы произвести всеобщий фурор.

Так начались поиски. А поскольку искатель был бессовестным, то тыкать он начал в инвалидов, в умирающих. Но это не приносило максимальных дивидендов. Нужно было найти что-то более уязвимое для спекуляций и оскорблений.

К тому же, все люди боятся стать инвалидами. А еще все люди знают, что рано или поздно придется умирать. И последнее, что они хотели бы видеть перед смертью, — это человек с лицом, похожим на лицо Соколовского.

Людям хотелось бы другого. Чтобы страх смерти был смягчен чьей-то любовью, которая даст тепло и надежду на то, что уход из этого мира — это не совсем уж и конец… Но никто из зрителей Соколовского не мог представить себя верующим.

В конце концов, объект для тыкания стеклянным предметом был найден.

Соколовский победил

Вот список вещей, найденных у Соколовского при обыске (из приговора):

— джемпер и футболки с надписью «Мразь»;

— футболка с надписью «Над вами»;

— ряса священнослужителя черного цвета;

— бумажные наклейки;

— журналы Соколовского «Ничего святого»;

— 21 плакат «с изображением мужчин, которые держат в руках крест»;

— самоклеющиеся марки;

— 4 кружки с изображениями;

— 82 пластиковых значка.

Два тысячелетия христианства, деяния апостолов, исповедники, мученики — все это, наконец, нашло себе достойное применение: стать декорацией для выступления блогера, который нуждался в славе и деньгах спонсоров.

Он приходил туда, где молятся — о жизни, о любви, о смерти — и вот там, рядом с молящимися, ловил покемонов. Ему нравилось творить в храме антимолитву. Ему нравилось разрушать уединение. Ему нравилось мучить окружающих людей. А еще ему нравилось, что он полагал их беззащитными перед ним.

Закон вмешался. Блогеру дали условный срок. И что же мы видим? Какие заголовки в прессе?

«Соколовский победил РПЦ!»

«Блогер Руслан Соколовский, ловивший покемонов в церкви, получил условный срок и избежал наказания, которое для него требовала РПЦ».

Не, ну а что? Он на свободе. Его будущее обеспечено: теперь его возьмет на гранты какой-нибудь Ходорковский или Сорос. Он станет правозащитником, а это тоже власть. Он успешен. Он добился своего. Он еще станет героем кино и снимется в сериале, как Толоконникова.

Соколовский действительно победил.

Бить в сердце

Когда же вы, прокуроры, судьи, законодатели, усвоите, наконец, что бить этих людей нужно в то место, где у них сердце? Я не о казни, конечно. Не о расстреле или посажении на кол. Я про кошелек и славу. Про то, чего они хотят больше всего на свете.

Начните уже штрафовать. Два миллиона, например, — чем не штраф? И спонсор еще подумает — стоит ли вкладывать деньги в особу с таким долгом? И достаток не придет. И слава отступится.

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Вот тогда все будет кончено, не начавшись. И существо, которое хотело добывать из своих сограждан деньги и значимость, вернется туда, где ему самое место — в квартиру с мамой. С долгами по штрафам и кредитам.

Вот где ад, а вовсе не в СИЗО и, уж тем более, не на условном сроке.

Уважаемые правоохранители! Вместо того, чтобы отобрать у осужденного стеклянный предмет, вы ему новый выдали — еще больше. И весь этот праздник — за наш счет. Зачем вы это сделали?