У взрывного устройства, сработавшего в центре Рима, был таймер

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Рим, 12 мая. Стали известны новые подробности обстоятельств взрыва в центре Рима. Как сообщил представитель полиции Массимо Импрот, взрывное устройство с запалом из горючей жидкости, приведенное в действие на улице Авентино, имело таймер и было изготовлено профессионалом.

Сейчас правоохранители продолжают работать на месте ЧП. Предварительно установлено, что взрыв был только один, однако, когда бомбу привели в действие, имел место двойной хлопок.

Кроме того, он уточнил, что на взрывном устройстве был установлен таймер, но не было радиоуправления. Его заложили между двумя припаркованными на стоянке у почтового отделения автомобилями.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По одной из версий, за организацией взрыва могут стоять местные монархисты.

