У взрывного устройства, сработавшего в центре Рима, был таймер
Рим, 12 мая. Стали известны новые подробности обстоятельств взрыва в центре Рима. Как сообщил представитель полиции Массимо Импрот, взрывное устройство с запалом из горючей жидкости, приведенное в действие на улице Авентино, имело таймер и было изготовлено профессионалом.
Сейчас правоохранители продолжают работать на месте ЧП. Предварительно установлено, что взрыв был только один, однако, когда бомбу привели в действие, имел место двойной хлопок.
Кроме того, он уточнил, что на взрывном устройстве был установлен таймер, но не было радиоуправления. Его заложили между двумя припаркованными на стоянке у почтового отделения автомобилями.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По одной из версий, за организацией взрыва могут стоять местные монархисты.