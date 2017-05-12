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Полеты из России в Египет отложены на неопределенный срок

Полеты из России в Египет отложены на неопределенный срок

16:05  12 Мая 2017
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Полеты из России в Египет отложены на неопределенный срок

Москва, 12 мая. Авиасообщение между Россией и Египтом не может быть открыто в ближайшее время. Возобновление перелетов отложено на неизвестный срок. Дело в том, что диалог о присутствии экспертов из РФ в египетских аэропортах, который все это время вели стороны, приостановлен. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои информированные источники. Официальных подтверждений пока нет. 

Полеты из России в Египет отложены на неопределенный срок

Как рассказал собеседник агентства, российских специалистов, которые должны были удостовериться в устранении недочетов в аэропортах и соблюдении правил безопасности, до сих пор не пригласили в Египет. Это может означать, что претензии все еще имеют место быть. 

Алексей Громов
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