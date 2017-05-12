Полеты из России в Египет отложены на неопределенный срок

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Москва, 12 мая. Авиасообщение между Россией и Египтом не может быть открыто в ближайшее время. Возобновление перелетов отложено на неизвестный срок. Дело в том, что диалог о присутствии экспертов из РФ в египетских аэропортах, который все это время вели стороны, приостановлен. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои информированные источники. Официальных подтверждений пока нет.

Как рассказал собеседник агентства, российских специалистов, которые должны были удостовериться в устранении недочетов в аэропортах и соблюдении правил безопасности, до сих пор не пригласили в Египет. Это может означать, что претензии все еще имеют место быть.