Сирия: курды получили от США оружие для борьбы с ИГ

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Анкара, 12 мая. Демократические силы Сирии (SDF), включающие в себя курдские отряды народной самообороны (YPJ и YPG), получили бронетехнику и оружие от США. По словам источника в Сирийских демократических силах, поставка была осуществлена на основании указа президента США Дональда Трампа об осуществлении поставок тяжелого вооружения курдам в Сирийской республике.

Согласно приведенным данным, отряды SDF получили ракеты с тепловым наведением, минометы, танки, а также автомобили Hummer. Бронетехника и оружие будут использоваться в ходе продолжающейся операции по освобождению Ракки от боевиков «Исламского государства»* (ИГ*), передает РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение США вооружать курдские отряды самообороны идет вразрез с союзническими отношениями Белого дома и Анкары.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.