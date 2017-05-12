В Югре судят виновников ДТП, в котором погибли 10 детей

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Югра, 12 мая. Уголовное дело о крупном ДТП, в котором погибли 12 человек, среди них 10 несовершеннолетних, направлено в Ханты-Мансийский районный суд.

Среди фигурантов уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска, находится водитель автобуса, в котором ехали погибшие дети, а также представитель владельца транспортного средства. Они обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть пассажиров.

Водитель грузовика и директор спортивной школы из Нефтеюганска также предстанут перед судом. Напомним, что водитель грузовика допустил столкновение с автобусом, в котором находились дети. После этого автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с еще одним грузовиком, пишет Ura.ru