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Происшествия
Молодой мошенник и лжевнучка лишили московскую пенсионерку 100 тыс. рублей

Молодой мошенник и лжевнучка лишили московскую пенсионерку 100 тыс. рублей

15:14  12 Мая 2017
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Молодой мошенник и лжевнучка лишили московскую пенсионерку 100 тыс. рублей

Москва, 12 мая. Безработный москвич заставил 80-летнюю пенсионерку поверить, что с ее внучкой случилась беда, и получил от нее 100 тыс. рублей. Мошенника уже задержали, сообщает пресс-служба городского главка МВД.

Потерпевшая пенсионерка рассказала, что ей позвонила «внучка», на самом деле оказавшаяся незнакомой женщиной. Якобы попавшая в беду лжеродственница попросила у бабушки денег. Та согласилась вынести мужчине у подъезда 100 тыс. рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника — это 24-летний молодой человек. Сейчас разыскиваются его соучастники.

Алексей Громов
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