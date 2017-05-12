Астрономы нашли следы водяных паров в атмосфере «теплого Нептуна»

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Вашингтон, 12 мая. Международная группа ученых из США, Франции и Великобритании обнаружила в космосе планету с уникальной атмосферой.

Необычная экзопланета была зарегистрирована под индексом НАТ-Р-26b. Расстояние между нашей планетой и загадочным объектом составляет четыре сотни световых лет. Однако даже оно не помешало ученым обнаружить уникальные особенности воздушной оболочки планеты.

Water, Weird Clouds Found on Alien 'Warm Neptune'https://t.co/h3T8alOiO0 Disodium sulfide & lots of water! It should smell like rotten eggs — Asteroid Initiatives (@AsteroidEnergy) May 12, 2017

По словам автора научной публикации Ханны Вейкфорд, атмосфера НАТ-Р-26b полностью состоит из водорода и гелия, что характерно для газовых гигантов типа Юпитера. Однако своей массой экзопланета больше напоминает Нептун. В атмосферах планет такого класса обычно высокое содержание тяжелых элементов. В данном случае можно говорить об аномалии, поскольку в НАТ-Р-26b до сих пор не врезались астероиды или кометы.

Кроме того, необычная планета расположена достаточно близко к своей звезде. Это еще одна особенность объекта, которая отличает его от газовых гигантов.