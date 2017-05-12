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Москва, 12 мая. Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Совета Европы о предоставлении безвизового режима гражданам Украины «гигантским шагом в сторону ЕС и окончательным разводом с Российской империей».

По словам Порошенко, безвизовый режим станет стимулом для жителей ДНР, ЛНР и Крыма к возвращению в состав Украины. Однако, по мнению политолога Дениса Денисова, если спросить население Крыма, Донецка и Луганска, повлияет ли отмена визового режима с ЕС на их желание воссоединиться с Украиной, в подавляющем большинстве случаев ответом будет категорический отказ.

«С одной стороны — обстреливать мирное население, с другой — говорить о том, что подобные лозунги, которые ни на что не влияют, поспособствуют какой-то реинтеграции, для меня это объективная глупость», — сказал Денисов в комментарии газете «Известия».

Стоит отметить, что не все европейцы воодушевлены решением Совета Европы, так как существует перспектива бесконтрольного потока украинских мигрантов. Так, посол Франции в Киеве Изабель Дюмон считает, что Украина может потерять рабочую силу, что обернется катастрофой для Киева.