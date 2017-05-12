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Новости Сирии
Дамаск: сирийские военные и боевики обменялись пленными в районе Ярмук

Дамаск: сирийские военные и боевики обменялись пленными в районе Ярмук

15:16  12 Мая 2017
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Дамаск: сирийские военные и боевики обменялись пленными в районе Ярмук

Дамаск, 12 мая. Правительственные войска и боевики произвели обмен пленными  на нейтральной территории.

Обмен пленными был произведен в районе нейтрального перехода. Сирийское правительство передало боевикам группу из шести человек, двое из которых входили в ССА и еще четверо занимались шпионажем, собирая данные о расположении КПП и перемещении войск, сообщают военные источники.

Дамаск: сирийские военные и боевики обменялись пленными в районе Ярмук

В свою очередь боевики освободили семейную пару, которую подозревали в слежке за террористами и информировании сирийской разведки. Отмечается, что часть боевиков согласилась покинуть район Ярмук и выехать в Идлиб.

Алексей Громов
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