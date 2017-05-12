Участнице «Евровидения-2017» от Исландии грозит тюрьма
Рейкьявик, 12 мая. Участницу песенного конкурса «Евровидение» от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир могут посадить на год в тюрьму.
Бьйоргвинсдоуттир нарушила закон Исландии. Как пояснили в правительстве страны, певица неправильно обращалась с национальным флагом.
Участнице «Евровидения» грозит год тюрьмы. Как оказалось, Бьйоргвинсдоуттир расписалась на флаге, после чего запустила его в небо на воздушных шарах. Власти страны угрозой заключения напомнили соотечественнице, что в стране категорически запрещается рисовать на флаге что-либо, а также поднимать его разрешается исключительно на флагштоке.
Ранее источник, приближенный к организаторам мероприятия, заявил, что Россия не будет принимать участие в голосовании за исполнителей песенного конкурса «Евровидение».