МИД Украины анонсировал скорую встречу Трампа и Порошенко

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Киев, 12 мая. Подготовка встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа ведется; встреча состоится в «ближайшем будущем». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин в ходе брифинга заявил, что во время встречи с президентом Трампом передал ему «месседжи президента Украины» относительно ситуации в Донбассе.

Глава украинского МИД отметил, что одним из важных моментов в подготовке встречи является выбор формата, в котором «США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений».

Конкретную дату встречи Климкин назвать затруднился, однако заверил, что речь идет о «ближайшем будущем».