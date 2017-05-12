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Политика
МИД Украины анонсировал скорую встречу Трампа и Порошенко

МИД Украины анонсировал скорую встречу Трампа и Порошенко

15:20  12 Мая 2017
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МИД Украины анонсировал скорую встречу Трампа и Порошенко

Киев, 12 мая. Подготовка встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа ведется; встреча состоится в «ближайшем будущем». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. 

Климкин в ходе брифинга заявил, что во время встречи с президентом Трампом передал ему «месседжи президента Украины» относительно ситуации в Донбассе. 

Глава украинского МИД отметил, что одним из важных моментов в подготовке встречи является выбор формата, в котором «США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений».

Конкретную дату встречи Климкин назвать затруднился, однако заверил, что речь идет о «ближайшем будущем». 

#порошенко #трамп #климкин
Владимир Багров
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