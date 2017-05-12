МИД Украины анонсировал скорую встречу Трампа и Порошенко
Киев, 12 мая. Подготовка встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа ведется; встреча состоится в «ближайшем будущем». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Климкин в ходе брифинга заявил, что во время встречи с президентом Трампом передал ему «месседжи президента Украины» относительно ситуации в Донбассе.
Глава украинского МИД отметил, что одним из важных моментов в подготовке встречи является выбор формата, в котором «США будут привлекаться к усилиям, каким образом оказывать давление на Россию с целью полного выполнения минских соглашений».
Конкретную дату встречи Климкин назвать затруднился, однако заверил, что речь идет о «ближайшем будущем».