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Минск, 12 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся к теме слишком раннего, по его мнению, начала занятий в школах. Глава государства считает, что приходить на уроки к 8 утра детям слишком сложно и вредно для здоровья. Он поручил пересмотреть график работы образовательных учреждений. Об этом сообщают белорусские СМИ.

«Нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе, даже на автобусе 5–7 км везут детишек, им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться», — заявил Лукашенко.

Он уверен, что занятия должны начинаться не раньше 9 часов. Этот вопрос он поднял впервые в прошлом месяце, когда выступал перед парламентом. В обществе идея вызвала разные реакции. Некоторые родители высказались против предложения, так как им будет не очень удобно отводить детей в школу. Однако белорусский лидер отметил, что здоровье детей дороже. Кроме того, и усваивать знания засыпающим на первых уроках детям гораздо сложнее. Он рассказал, что сам, являясь отцом школьника, видит, как тяжело ему вставать по утрам.