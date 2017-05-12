Глава секты на Кубани получил 18 лет за передачу «божественной энергии» через секс

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Краснодар, 12 мая. Житель Кубани приговорен к 18 годам лишения свободы за создание незаконного религиозного культа и насилия над несовершеннолетней, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Из приговора следует, что 61-летний уроженец Бурятии переехал в станицу Староджерелиевскую еще в 2004 году. Там он создал секту, которая действовала до января 2016 года.

В основе секты было отрицание общепринятых ценностей, морали и нравственности, родственных и дружеских связей. В ней также прослеживалась смесь шаманизма буддизма, индуизма и других восточных учений.

В свою секту мужчина отбирал людей с проблемами в личной и семейной жизни. Под его руководством находилось около 20 человек. Злоумышленник подавлял волю женщин. Под предлогом передачи «божественной энергии» он вступал с ними в половые отношения. В оргиях участвовала несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения. Некоторых адептов мужчина избивал плетью.

Сама секта располагалась в трех частных домах. Все они были куплены на деньги вступивших в секту людей.