Общежития и коммуналки могут попасть в программу расселения хрущевок — Собянин

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Москва, 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общежития также могут быть включены в программу реновации жилья по решению жителей.

Об этом он сообщил на встрече с членами Общественной палаты города. Не только жители хрущевок, но и московских общежитий могут рассчитывать на участие в программе реновации жилья, уверен градоначальник Сергей Собянин. «Я считаю, что можно также прописать в нашем городском законе, что такие общежития также могут попадать в программу реновации по общему правилу, по тому, которое есть в городе», — сказал он на встрече с членами Общественной палаты Москвы.

Если некоторые из общежитий не попали в список для голосования, то по решению жителей дома могут быть включены в проект. Собянин подчеркнул, что данный вопрос также касается и жителей коммунальных квартир. «Принципиально считаю, что можно заниматься этими домами в рамках проекта реновации», — добавил мэр.​