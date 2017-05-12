Путин готов помочь Южной Корее в решении ядерной проблемы КНДР
В закладки
Сеул, 12 мая. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом российский лидер заявил в ходе телефонного разговора с новым президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ином.
Лидеры двух стран пригласили друг друга нанести официальные визиты. В свою очередь, Мун пообещал, что в скором времени направит в Россию спецпосланника, которого Путин пообещал поприветствовать лично, сообщает Reuters.
Комментарии