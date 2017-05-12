Путин: Возможно одномоментное повышение МРОТ до прожиточного минимума

В закладки

Скопировать

Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым единовременное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Путин констатировал, что с 1 июля этого года МРОТ повышается до 7800 рублей. Однако президент подчеркнул, что существуют и другие предложения.

«В правительстве обсуждается возможность повышения (МРОТ) сразу до прожиточного минимума как серьезный шаг в том направлении, которое вы указали», — заметил президент, обращаясь к Шмакову.

Глава федерации предположил в свою очередь, что из-за роста стоимости жизни даже после повышения этот показатель достигнет уровня не выше 76% от прожиточного минимума.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие два года МРОТ должен сравняться с прожиточным минимумом.