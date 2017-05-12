Сирия: САА готовится вытеснить ИГИЛ с авиабазы Джирах

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Алеппо, 12 мая. Правительственные войска приближаются к стратегически важной авиабазе на востоке провинции.

Агентство Al-Masdar сообщает, что Сирийская арабская армия намерена окружить авиабазу с трех сторон и постепенно вытеснить боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) за пределы территории объекта. Это позволит сохранить инфраструктуру авиабазы, которая может пострадать в ходе активных боестолкновений.

Сирийские источники отмечают, что игиловцы оказывают отчаянное сопротивление. Джихадисты постоянно перебрасывают к авиабазе подкрепления, используют смертников и беспилотники с гранатометными выстрелами. По данным арабских СМИ правительственные войска потеряли в боях несколько единиц военной техники.

* Организация запрещена на территории РФ.