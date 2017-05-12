Выход в космос астронавтов NASA отложили из-за «обезвоживания» скафандра

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Вашингтон, 12 мая. Выход в открытый космос на МКС астронавтов NASA Пегги Уитсона и Джека Фишера отложен из-за проблем со скафандром одного из них.

Уточняется, что в скафандре Фишера диагностирована техническая неисправность — утечка воды из магистрали, которой скафандр подключается к МКС.

«Астронавты совместно с наземными специалистами устраняют неисправность и дозаправляют скафандр водой», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В связи с этим астронавты вряд ли успеют выйти в космос в назначенное время.

Ранее предполагалось, что Уитсон и Фишер выйдут в открытый космос в 15.00 мск и пробудут там 6,5 часов. За это время астронавты должны установить защитный экран для пристыковки частных аппаратов, заменить бортовой блок, установить камеру и беспроводные антенны и т.д.