Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Выход в космос астронавтов NASA отложили из-за «обезвоживания» скафандра

Выход в космос астронавтов NASA отложили из-за «обезвоживания» скафандра

15:17  12 Мая 2017
57

Выход в космос астронавтов NASA отложили из-за «обезвоживания» скафандра

Вашингтон, 12 мая. Выход в открытый космос на МКС астронавтов NASA Пегги Уитсона и Джека Фишера отложен из-за проблем со скафандром одного из них. 

Уточняется, что в скафандре Фишера диагностирована техническая неисправность — утечка воды из магистрали, которой скафандр подключается к МКС. 

«Астронавты совместно с наземными специалистами устраняют неисправность и дозаправляют скафандр водой», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

В связи с этим астронавты вряд ли успеют выйти в космос в назначенное время. 

Ранее предполагалось, что Уитсон и Фишер выйдут в открытый космос в 15.00 мск и пробудут там 6,5 часов. За это время астронавты должны установить защитный экран для пристыковки частных аппаратов, заменить бортовой блок, установить камеру и беспроводные антенны и т.д. 

#фишер #уитсон
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть