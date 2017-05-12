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Литва отказалась от прицепных вагонов к поезду Москва — Калининград  

Литва отказалась от прицепных вагонов к поезду Москва — Калининград  

15:24  12 Мая 2017
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Литва отказалась от прицепных вагонов к поезду Москва — Калининград  

Вильнюс, 12 мая. Государственная компания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) из-за нехватки средств решила отказаться от пассажирских перевозок в Москву. Три дополнительных вагона Lietuvos gelezinkeliai перестанут прицеплять к российскому поезду Калининград — Вильнюс — Москва уже с понедельника, 15 мая. Руководство перевозчика полагает, что благодаря этому сможет ежегодно экономить два млн евро. 

Заместитель главы компании Линас Баужис заявил, что в этих вагонах в среднем ездило примерно 20 пассажиров. «Маршрут сохранится в дальнейшем, однако в Вильнюсе мы перестанем прицеплять свои вагоны. Благодаря этому сократятся наши расходы», — уточнил он в комментариях DELFI.

Отметим, что в минувшем году  Литовские железные дороги перевезли в Москву и обратно почти на 27% меньше пассажиров, чем в 2015 году.
 

Ярослава Замысловатова
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