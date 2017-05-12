Сбербанк решил вопрос с выдачей карт без привязки к отделению

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Москва, 12 мая. Сбербанк начал выдачу клиентам платежных карт без привязки к отделению, сообщил замглавы кредитного учреждения Александр Торбахов.

Перевыпуск платежных карт в Сбербанке облегчили для клиентов, проблема выдачи карт с привязкой к отделению решена, сообщил представитель банковского учреждения Александр Торбахов. «У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — прокомментировал вступившие изменения спикер.

Известно, что для перевыпуска карты в другом отделении необходимо минимум за три дня до окончания ее срока действия обратиться в любое отделение Сбербанка. Выдача «социальной» карты Maestro не требует оплаты.