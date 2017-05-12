Массовая гибель дельфинов в Черном море не связана со строительством Керченского моста

В закладки

Скопировать

Симферополь, 12 мая. Киев утверждает, что строительство Керченского моста наносит огромный ущерб экологии и акватории Черного моря. Мол, с этим строительством и связана массовая гибель дельфинов. Однако результаты исследований показали, что никакой связи между возведением моста и гибелью животных нет.

Действительно, с апреля в Черном море зафиксирована смерть 91 животного. Но основная масса – 85 дельфинов – погибли в районе Новороссийска, что довольно далеко от стройки. Течение просто не способно сюда принести загрязнения, если бы они даже и были. По факту массовой гибели млекопитающих проводятся проверки природоохранной прокуратурой. К выяснению причин смерти подключены ведущие в стране научно-исследовательские институты.

Проведено вскрытие первого дельфина. Официальная причина смерти – глистная инвазия. В желудке млекопитающего обнаружено небывалое количество червей. Сейчас готовятся результаты еще по трем особям. С чем связано такое большое количество гельминтов, выясняют ученые.