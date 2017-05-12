Ратифицирован протокол о вступлении Черногории в НАТО
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Подгорица, 12 мая. Договор о вступлении Черногории в НАТО ратифицирован странами-членами альянса. Новость об этом опубликована на официальной странице правительства этого государства в Twitter.
«Спасибо всем союзникам и партнерам», — говорится в сообщении.
Решение о вступлении Черногории в НАТО в последних числах приняли члены местного парламента большинством голосов.
Добавим, что уже 11 лет Черногория является независимой страной, а до 3 июня 2006 года она входила в состав конфедеративного государственного союза Сербии и Черногории.
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