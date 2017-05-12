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Политика
Ратифицирован протокол о вступлении Черногории в НАТО

Ратифицирован протокол о вступлении Черногории в НАТО

15:38  12 Мая 2017  /обновлено: 16:05  12 Мая 2017
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Ратифицирован протокол о вступлении Черногории в НАТО

Подгорица, 12 мая. Договор о вступлении Черногории в НАТО ратифицирован странами-членами альянса. Новость об этом опубликована на официальной странице правительства этого государства в Twitter.

«Спасибо всем союзникам и партнерам», — говорится в сообщении.

Решение о вступлении Черногории в НАТО в последних числах приняли члены местного парламента большинством голосов.

Добавим, что уже 11 лет Черногория является независимой страной, а до 3 июня 2006 года она входила в состав конфедеративного государственного союза Сербии и Черногории. 

Алексей Громов
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