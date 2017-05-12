Киев допустил участие США в урегулировании конфликта в Донбассе

В закладки

Скопировать

Киев, 12 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сейчас обсуждается возможное участие США в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Это (участие США. — Прим. ФАН) может быть в форме отдельного измерения, который, конечно, будет очень тесно скоординирован с «нормандским форматом». Это может быть вариант также параллельного привлечения США к отдельным элементам взаимодействия в рамках «нормандского формата», — объяснил Климкин в ходе брифинга.

Министр добавил, что привлечение США может представлять собой отдельный параллельный процесс. Все варианты сейчас рассматриваются.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что Климкин на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом обсудил возможность присоединения Вашингтона к нормандскому формату. Кроме того, стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.