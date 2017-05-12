Климкин о встрече с Трампом: Я никогда не плачу за услуги

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Киев, 12 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг сообщения о том, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом была проплачена. Ранее сообщения об этом распространил депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Андрей Артеменко.

По данным нардепа, за прием Климкина в Белом доме Киев отдал 400 тыс. долларов. Деньги были якобы перечислены американской лоббистской фирме, организовавшей встречу министра и американским руководством в Вашингтоне.

«Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации встреч… В политике лоббизм, да еще на таком уровне, не работает. У меня есть очень четкий принцип: я никогда не использую платные услуги или другое тех, кто нам помогает», — заявил Климкин местным СМИ.

Кроме того, министр заявил, что помочь Украине могут только «наши собственные интересы, наша борьба».