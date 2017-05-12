Макрон посвятит Меркель первый день работы президентом

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Берлин, 12 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном 15 мая. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

В ходе очередного брифинга Зайберт заявил, что переговоры Меркель и Макрона начнутся вечером, не уточнив план поездки французского президента.

Ранее Ангела Меркель поздравила избранного президента Франции, лидера движения «Вперед!» Эммануэля Макрона с победой на выборах президента. Канцлер ФРГ назвала результаты президентских выборов «эффектными», передает «Газета.Ru».

Отметим, что президент США Дональд Трамп и Эммануэль Макрон также договорились встретиться на саммите НАТО в Брюсселе. Встреча пройдет 25 мая.

В начале мая во Франции прошли президентские выборы, победителем которых стал бывший министр экономики страны Эммануэль Марон. За него проголосовали более 20,7 миллионов жителей страны. Его основная соперница — Марин Ле Пен — получила 10,6 миллионов голосов избирателей.