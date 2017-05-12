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Новороссия
ЛНР назвала фамилии офицеров ВСУ, приказавших взорвать авто СММ ОБСЕ

ЛНР назвала фамилии офицеров ВСУ, приказавших взорвать авто СММ ОБСЕ

14:35  12 Мая 2017
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ЛНР назвала фамилии офицеров ВСУ, приказавших взорвать авто СММ ОБСЕ

Луганск, 12 мая. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко назвал фамилии командиров ВСУ, которые подозреваются в организации подрыва машины ОБСЕ.

По его словам, в настоящее время Народная милиция ЛНР продолжает сбор доказательной базы для возбуждения уголовных дел в отношении командующего ОТГ «Луганск» полковника Петра Ромигайло, командира 8-го полка сил специальных операций ВСУ полковника Нечаева, командира 14-й бригады полковника Александра Жакуна, командира 53-й бригады полковника Валерия Водолазского.

«Именно эти командиры отдавали преступные приказы своим подчиненным на подготовку и совершение 23 апреля 2017 года подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Пришиб», — отметил Марочко.

Он также добавил, что ни одно преступление, совершенное украинскими силовиками в Донбассе не останется безнаказанным.

#марочко
Алексей Громов
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