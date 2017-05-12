Москвич задушил адвоката из Франции и спрятал его труп в сумке

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Москва, 12 мая. Московские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве гражданина Франции. Им оказался потенциальный покупатель квартиры своей жертвы. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

По данным следствия, гражданин Франции Марк С., работающий адвокатом, решил продать свою квартиру на улице Строителей в столице. Встреча с предполагаемым покупателем прошла именно там.

«После одной из встреч мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил. После проведения комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая 2017 года проходила встреча в указанной квартире. Им оказался житель столицы 1984 года рождения», — сообщили в ГСУ СК по Москве.

На допросе задержанный пояснил следователям, что при встрече задушил потерпевшего, поместил его тело в сумку и отвез в лесополосу на территории Новой Москвы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.