Медведев допускает выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагом

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Новогорск, 12 мая. Глава российского правительства Дмитрий Медведев допускает возможность выступления российских легкоатлетов на международных соревнованиях под нейтральным флагом, об этом он заявил во время общения со спортсменами в центре легкой атлетики в Подмосковье.

Сегодня во время встречи с легкоатлетами в подмосковном Новогорске премьер Дмитрий Медведев заявил, что российские спортсмены могут выступать под нейтральным флагом, поскольку многие из них находятся на пике своей карьеры. «Конечно, желательно, чтобы все наши спортсмены выступали под российским флагом: мы все граждане России, своей страной гордимся, любим ее», — отметил глава правительства, однако на фоне сложившейся ситуации, необходимо найти выход.

«Я прекрасно понимаю, что у спортсмена свой век, это же физическая форма, которую вы набираете, и она не бесконечная», — добавил Медведев. Представитель правительства подчеркнул, что в первую очередь должны быть учтены интересы спортсмена.​