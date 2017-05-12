Партнер Лавров и прислуга Климкин: США не будут помогать Киеву в Донбассе

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что сейчас определяется формат участия США в урегулировании конфликта в Донбассе. Он говорит об этом постоянно, но стоит ли прислушаться к его словам всерьез после визита украинского дипломата в Вашингтон? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Климкин говорит о том, что действия США могут быть скоординированы с форматом «нормандской четверки». Как вариант, Вашингтон может быть параллельно привлечен к отдельным процессам взаимодействия этого формата. Наконец, Украина и Вашингтон могут организовать независимый процесс.

К словам Климкина сейчас больше внимания, чем обычно: на днях он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и, как уверяют украинские СМИ, обсудил дальнейшую поддержку Киева со стороны США. Также Климкин вел переговоры и с вице-президентом Майклом Пенсом, с которым они тоже обсудили ситуацию в Донбассе.

«Климкин практически всегда выдает желаемое за действительное. Достаточно даже посмотреть снимок, который опубликовал недавно в Twitter президент США Дональд Трамп. Этот снимок разделен на две части. Слева Трамп и глава МИД России Сергей Лавров стоят рядом и выглядят, как хорошие партнеры. Справа Трамп сидит за столом, а рядом стоит Климкин как какой-то лакей или прислуга. Едва ли Трамп, являющийся шоуменом и тонко умеющий работать с различными смыслами, не понимал, что этим снимком он четко показывает роль того или иного государства. При этом ведь он действительно призвал к миру и решению проблемы в Донбассе», — комментирует специально для ФАН председатель Комитета государственного строительства Новороссии, лидер «Славянской гвардии» Владимир Рогов.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

По его словам, действия новой администрации США четко показывают, что у Вашингтона нет особого желания увязать в конфликте на постукраинском пространстве. «Хотя бы по причине того, что от этого конфликта одни минусы — начиная от репутационных и заканчивая финансовыми. И мы видим, что заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сделанные месяц назад, становятся все больше похожи на правду: Белый дом на 70% сокращает финансирование действующего украинского режима. Общая логика поведения Трампа и того же Тиллерсона сводится к следующему: проблему постукраинского пространства контролировать надо, но при этом дистанцироваться от активного в ней участия. Всю проблему Вашингтон повесит на госпожу Меркель, если она выиграет выборы через несколько месяцев, и на Брюссель», — продолжает эксперт ФАН.

Трамп же, как известно, вообще может сказать что угодно и не полезет за словом в карман. Но он при этом не питает особых симпатий к киевским властям.

«Они делали все, чтобы Трамп не выиграл, и участвовали в информационной кампании против него. Киевские власти навесили на него ярлыки и оскорбляли через государственные телеканалы. Даже по правилам игры, не принимая во внимание особенности характера Трампа, такое простить невозможно. Зависимый режим, полностью находящийся на содержании Запада, не может оскорблять президента наиболее влиятельного государства западного мира и не нести за это никаких последствий», — продолжает Рогов.

Получается, что главный итог переговоров Климкина и Трампа — удачные фотосессии. Это все, что Климкин смог привезти с собой в Киев.

«Анонсированный безвизовый режим и буквально открытые границы — единственное, что могут реально предложить власти жителям постукраинского пространства. Климкин пытается повысить планку и сделать хорошую мину при плохой игре. Но Трамп сначала общается с Лавровым, ведет с ним длительные переговоры. То есть встреча американского президента с Лавровым произошла раньше и была качественнее, чем переговоры с Климкиным. До украинского представителя уже доносились те решения, которые были приняты в диалоге между российской и американской стороной. Климкин не присутствовал на переговорах как третья сторона, с ним не сверяли часы, а просто поставили его в известность, что и как будет», — говорит эксперт.

Рогов добавляет, что Трамп не будет тратить на Украину время и силы, особенно на фоне доверия к нему тех, кто голосовал за лозунг MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Авиаударами в Сирии и игрой мускулами у берегов КНДР Трамп задал повестку дня: никто теперь не обвинит его в мягкости, податливости и стремлении идти на поводу у России. И с этим большим коридором возможностей он может спокойно вести диалог и заниматься новыми правилами мироустройства и договариваться с Россией.