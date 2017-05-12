Глава ДНР поздравил Плотницкого с Днем Луганской народной республики

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Донецк, 12 мая. Руководитель Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко поздравил жителей Луганской народной республики (ЛНР) с третьей годовщиной образования государства.

«В 2014 году мы встали плечо к плечу в борьбе с украинской хунтой и вместе перенесли все тяготы», — сказал Захарченко в ходе заседания интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Донецке.

По его словам, ДНР и ЛНР объединились и приступили к строительству новой экономики. Глава ДНР также поздравил и своего коллегу, лидера ЛНР Игоря Плотницкого.

Напомним, ранее Захарченко заявил, что целью ДНР является интеграция в Россию.

Накануне в ДНР отметили День республики. Чтобы поздравить жителей ДНР с праздником в Донецк прибыли официальные делегации из Российской Федерации, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР.