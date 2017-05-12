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Новости Сирии
Алеппо: боевики «Ан-Нусры» устроили провокацию на юге провинции

Алеппо: боевики «Ан-Нусры» устроили провокацию на юге провинции

14:34  12 Мая 2017
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Алеппо: боевики «Ан-Нусры» устроили провокацию на юге провинции

Алеппо, 12 мая. Террористы обстреляли правительственные войска к югу от крупнейшего города Сирии.

Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) установили около линии соприкосновения реактивные системы залпового огня, после чего открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии. Обстрел джихадисты снимали камерой беспилотного летательного аппарата.

Алеппо: боевики «Ан-Нусры» устроили провокацию на юге провинции

Отмечается, что была применена одна установка РСЗО, выпущено не менее 40 реактивных снарядов. Большая их часть упала в окрестностях населенного пункта и поразила здания и припаркованные автомобили. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Алексей Громов
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