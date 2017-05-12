Алеппо: боевики «Ан-Нусры» устроили провокацию на юге провинции

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Алеппо, 12 мая. Террористы обстреляли правительственные войска к югу от крупнейшего города Сирии.

Сирийские источники сообщают, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) установили около линии соприкосновения реактивные системы залпового огня, после чего открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии. Обстрел джихадисты снимали камерой беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что была применена одна установка РСЗО, выпущено не менее 40 реактивных снарядов. Большая их часть упала в окрестностях населенного пункта и поразила здания и припаркованные автомобили. Информации о жертвах и пострадавших нет.