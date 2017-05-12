Jeep отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей‍ Cherokee и Renegade

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Москва, 12 мая. Дилер Jeep в России заявил об отзыве свыше 1800 автомобилей Cherokee и Renegade. Причиной такого решения стало подозрение на заводской брак, который связан с неисправностью в селекторе автоматической коробки передач (АПК). С таким дефектом выпускались эти внедорожники два года — с мая 2014.

«Причиной отзыва автомобилей Jeep Cherokee и Renegade является проводной жгут датчика селектора АКП, имеющий неправильно обжатые контакты. Это может привести к скачкам сопротивления в электрической цепи датчика селектора АКП, что, в свою очередь, приведет к возникновению соответствующего кода неисправности в блоке управления», — такое пояснение дает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

Все машины, которые были произведены в указанный срок, ждет перепрограммирование. Владельцам этих автомобилей не придется оплачивать ремонт из своего кошелька.