Орешкин прогнозирует снижение инфляции до 4% уже в мае

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Москва, 12 мая. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в России достигнет 4% уже в мае 2017 года.

В одном из интервью министр рассказал, что оценки на конец года не изменились. Согласно базовому сценарию, ожидается 3,8% при ослаблении курса рубля. В условиях сохранения курса на уровне 56-57 рублей за доллар, годовая инфляция может составить 3%.

Орешкин также подчеркнул, что в данный момент все идет по траекториии, которая спрогнозирована Минэкономразвития России, передает «Газета.Ru».

Ранее Максим Орешкин подтвердил, что обменный курс рубля в стране будет варьироваться в диапазоне 62-63 рублей при условии сохранения цен на нефть. Орешкин добавил, что сохранение текущих цен на черное золото повлияет на стабильность национальной валюты.