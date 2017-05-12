Skoda раскрыла данные о новом внедорожнике Karoq

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Стокгольм, 12 мая. Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила характеристики нового кроссовера Karoq и опубликовала его снимки.

Презентация нового кроссовера Skoda намечена на 18 мая. Автомобиль будет представлен в Стокгольме.

Производить новинку будут на заводе в Квасины, где также создаются модели Roomster, Yeti и Superb.

Стоимость Karoq в настоящее время не разглашается. Старт продаж кроссовера намечен на второе полугодие.

Автоэксперты обратили внимание, что Karoq частично унаследовал дизайн модели Kodiaq. Они также отметили хромированную радиаторную решетку и оригинальную оптику. Кроме того, автомобиль оснащен электронной панелью приборов и новым мультимедийным центром.

Ранее сообщалось, что Skoda объявила огромные скидки на популярные в России модели.