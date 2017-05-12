Врачи предупредили о страшной опасности суши

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Лиссабон, 12 мая. Португальские медики пришли к выводу, что рост паразитарных инфекций на Западе напрямую связан с популярностью суши. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMJ Case Reports.

В публикации гастроэнтерологов также приводится показательный случай. Это история болезни 32-летнего мужчины, который пожаловался врачам на рвоту, сильные боли в эпигастральной области и продолжительную лихорадку. Сначала медики не могли понять причину воспалительного процесса. Однако поставить верный диагноз им помогли слова пациента о том, что незадолго до болезни он съел суши.

У мужчины в итоге диагностировали анизакидоз — паразитарное заболевание, вызванное личинками нематод семейства Anisakidae. Эти личинки можно занести в организм вместе с сырой или слабосоленой морской рыбой, передает Лента.ру. Как только специалисты удалили личинку червя, мужчина сразу пошел на поправку.

Авторы исследования обратились к коллегам с просьбой присмотреться к этому случаю, а также посоветовали читателям тщательнее подходить к выбору суши.