Донбасс: трое военнослужащих ДНР погибли под обстрелами ВСУ за неделю

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Донецк, 12 мая. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли из-за обстрелов украинских силовиков в течение недели. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты ДНР. Всего, за прошедшую неделю, в результате обстрелов со стороны Украины семь мирных жителей получили ранения. Потери среди военнослужащих ДНР составили: трое погибших и трое раненых», — отметил Басурин.

Он также добавил, что за минувшую неделю украинские силовики более 300 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР более двух тысяч снарядов и мин.