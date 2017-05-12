Желтый уровень опасности объявлен 13 мая из‑за заморозков в Москве

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Москва, 12 мая. Желтый уровень опасности объявлен в московском регионе из-за заморозков в ночь на 13 мая, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Кроме того, желтый (третий из пяти) уровень опасности, означающий потенциальную угрозу погодных условий, был объявлен в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовкой, Тверской, Тульской и Ярославской областях, сообщает РИАМО.

Накануне в Москве прошел сильный снег, синоптики предупредили о гололедице на дорогах утром 12 мая. Днем в пятницу в регионе ожидается кратковременный дождь со снегом. По прогнозам метеорологов, теплая погода установится в московском регионе во второй половине мая.