Русские добровольцы в ХХ веке: знамена — разные, дух — один!

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В рамках этого материала мы решили объединить сюжеты о русских, советских и российских добровольцах, которые в течение ХХ века, несмотря на самые разные знамена, под которыми они были вынуждены воевать, все равно достойно несли единый флаг русского добровольческого движения.

Далекий Парагвай (1932–1935): русско-немецкая война в Латинской Америке

Так называемая Чакская война произошла между Парагваем и Боливией, в которой обе страны оспаривали обладание нефтеносной областью Гран-Чако.

Несмотря на то, что эта война стала самым кровопролитным конфликтом ХХ века в Латинской Америке, оказалось, что с технологиями 1930-х годов нефть в Гран-Чако обнаружить не удалось — по иронии судьбы, «черное золото» там нашли только 80 лет спустя, в 2012 году. За три года до этого момента, в 2009 году, президенты Боливии и Парагвая подписали мирный договор, окончательно разграничив территорию двух стран в Чакской области.

Однако самый интересный для нас сюжет касается участия в Чакской войне иностранных специалистов.

Среди командования боливийской армии было 120 германских офицеров-эмигрантов, которые всесторонне подготовили местных солдат на деньги американской компании «Стандарт Ойл». Немцы фактически командовали боливийскими военными — во главе армии стоял немецкий генерал-лейтенант Ганс Кундт.

С другой стороны, в рядах парагвайской армии служило 80 бывших белогвардейских офицеров, эмигрировавших из России, в том числе два белых генерала — начальник Генерального штаба Парагвая Иван Беляев и генерал-лейтенант Николай Эрн.

Так в далеком Парагвае вновь схлестнулись русская и немецкая военные школы, как бы продолжая противостояние Первой мировой войны — и предвосхищая трагические события Великой Отечественной.

Одним из первых серьезных сражений с участием русских и германских офицеров стала битва за крепость Бокерон, которую удерживали боливийцы. В результате грамотно спланированной осады 29 сентября 1932 года Бокерон пал.

Второй раз немцы проиграли русской военной школе спустя полгода. 20 января 1933 года Кундт бросил все наличные боливийские силы на штурм парагвайского города Нанава, но Беляев и Эрн разгадали план наступления немцев и встречным ударом разгромили наступающие силы боливийцев, после чего Кундт был отправлен в отставку.

В 1934 году в битве при Эль-Кармене немецкие советники и вовсе бросили на произвол судьбы своих подчиненных, сбежав с поля боя. Так за семь лет до Великой Отечественной войны русские победили немцев в далеком Парагвае.

Новое время (1936–1939): гражданская война в Испании

С другой стороны горящего фарватера 1917 года оказался Советский Союз, который открыл новую страницу в истории русского добровольческого движения. Именно во времена СССР участие русских, советских добровольцев в мировых конфликтах приобрело наиболее массовый характер — ведь одной из целей СССР провозглашалось построение нового, справедливого мироустройства, причем построение с оружием в руках.

На этом пути у молодого советского государства было не так уж много друзей — и слишком много врагов, в силу чего советская помощь на международной арене часто заключалась в участии добровольцев в вооруженных конфликтах и поставке вооружений. Наиболее известным случаем здесь стали события гражданской войны в Испании.

Во время этого противостояния коммунистической Испанской республики и фашистского режима Франко СССР предоставил испанским коммунистам кредит в размере 85 млн долларов США, осуществил поставку 648 самолетов различных типов, 347 легких танков, 60 бронеавтомобилей, 1186 артиллерийских орудий, 340 минометов, порядка 20 тыс. (20 486) пулеметов и около 500 тысяч (497 813) винтовок. А также полностью обеспечил республиканскую Испанию боеприпасами, поставив республиканцам все необходимое, в том числе около 157 тыс. (156 453) бомб и почти 65 млн (64 748 320), порох, топливо, медикаменты, снаряжение и иное военное имущество.

В боевых действиях на стороне правительства Испанской республики принимали участие 2065 граждан СССР (772 военных летчика, 351 танкист, 100 артиллеристов, 77 моряков, 222 общевойсковых советника, 339 технических и иных советников и 204 переводчика), а также несколько сотен русских эмигрантов. Из них более двух сотен человек погибли.

Многие советники и военспецы, которые воевали в рядах республиканской армии, стали впоследствии видными советскими полководцами, военачальниками, из них 59 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

За время войны в Испании советские военные добровольцы получили неоценимый опыт, в том числе и в противостоянии с немецкими и итальянскими частями, воевавшими на стороне Франко, что очень помогло им впоследствии, когда гитлеровская Германия напала на СССР.

Кроме того, что СССР оказывал всестороннюю военную помощь Испании, ее граждане до сих пор благодарят Советский Союз и за гуманитарную помощь. Во время борьбы Испанской республики и победы фашистов, по самым скромным оценкам, из Испании было эвакуировано более 34 тысяч детей из семей республиканцев с целью — спасти их от военных действий и последующих репрессий. Из этих детей более трех тысяч были эвакуированы в СССР, многие из которых остались в нашей стране и нашли тут вторую родину.

Китайский рубеж (1937–1940): японо-китайская война

14 сентября 1937 года китайская делегация на приеме в Москве обратилась к Сталину с просьбой о посылке в Китай советских летчиков. Просьба была удовлетворена. Непосредственным отбором и формированием группы советских летчиков добровольцев руководил начальник ВВС РККА Александр Локтионов.

К 21 октября 1937 года для отправки в Китай были подготовлены 447 человек, включая наземный технический персонал, специалистов по аэродромному обслуживанию, инженеров и рабочих по сборке самолетов. По «воздушному мосту» из Алма-Аты в Ланьчжоу в октябре были переправлены две эскадрильи — бомбардировщики СБ и истребители И-16.

В ноябре 1937 года в Китай была направлена вторая группа бомбардировщиков СБ под командованием капитана Федора Полынина. С этой группой прибыло около 150 добровольцев. В конце 1937 — начале 1938 года контингент советских добровольцев был усилен новейшими советскими бомбардировщиками ДБ, которые смогли кардинально изменить картину противостояния между Японией и Китаем — всего же до середины февраля 1939 года в Китай из СССР прибыло 712 советских добровольцев — летчики, авиатехники и обслуживающие рабочие.

В 1937–1940 годах советские летчики-добровольцы одержали множество побед над японцами в китайском небе. Поставка тяжелых и дальних бомбардировщиков СБ и ДБ позволила нанести удары по базам снабжения Японии на прибрежных к Китаю островах, где до этого японцы чувствовали себя в полной безопасности.

К сожалению, разногласия между двумя ветвями китайской политической власти — Коммунистической партией Китая (КПК) и Гоминьданом — привели к тому, что в 1940 году советские добровольцы были вынуждены покинуть Китай.

Новейшее время (1992–1995): разорванная Югославия

Откликнулись русские добровольцы и на события гражданской войны в Югославии. К сожалению, эти печальные для балканской республики сюжеты пришлись на самое «темное» постсоветское время, когда Россия была максимально ослаблена событиями 1991 года, в силу чего русские добровольцы в Югославии оказались практически без поддержки со стороны родины.

В 1992–1995 годах на территории Боснии постоянно действовали два-три небольших русских подразделения. Суммарное число русских волонтеров на фронте лишь сравнительно недолгое время, зимой-весной 1993 года, превышало полсотни. Согласно позднейшим оценкам, через эту войну прошло несколько сотен добровольцев из республик бывшего СССР. Как минимум 40 из них погибли, еще около 20 стали инвалидами в результате тяжелых ранений.

Ну а про конфликты последних лет напишем чуть позже — ведь русское добровольческое движение, как показывает история, столь же вечно, как и сама Россия.