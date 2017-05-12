ЛНР озвучила количество обстрелов ВСУ в Донбассе за неделю

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Луганск, 12 мая. За минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории Луганской народной республики около тысячи снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«За минувшую неделю украинские силовики 47 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 996 снарядов и мин», — сказал Марочко.

Он также добавил, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли крупнокалиберную артиллерию, зенитные установки, вооружение БМП и 120-миллиметровые минометы, использование которых запрещено минскими соглашениями.