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Новороссия
ЛНР озвучила количество обстрелов ВСУ в Донбассе за неделю

ЛНР озвучила количество обстрелов ВСУ в Донбассе за неделю

13:58  12 Мая 2017
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ЛНР озвучила количество обстрелов ВСУ в Донбассе за неделю

Луганск, 12 мая. За минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 47 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории Луганской народной республики около тысячи снарядов и мин. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«За минувшую неделю украинские силовики 47 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 996 снарядов и мин», — сказал Марочко.

Он также добавил, что в ходе обстрелов украинские силовики применяли крупнокалиберную артиллерию, зенитные установки,  вооружение БМП и 120-миллиметровые минометы, использование которых запрещено минскими соглашениями.

#марочко
Алексей Громов
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