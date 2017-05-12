ДНР: ВСУ более 300 раз нарушили режим тишины, обстреляв Донецк и Горловку

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Донецк, 12 мая. Украинские силовики за неделю 331 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ДНР, заявил замкомандующего республикой Эдуард Басурин.

Киев по-прежнему не выполняет взятые на себя обязательства по реализации минских соглашений — только за минувшую неделю 27 населенных пунктов ДНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ. «Всего за прошедшую неделю противник 331 раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории Республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 2122 артиллерийских и танковых снаряда и мин», — прокомментировал ситуацию представитель оборонного ведомства республики Эдуард Басурин. При обстрелах были повреждены 40 домов в Горловке, Ясиноватой, Донецке и других населенных пунктах на юге и севере ДНР.