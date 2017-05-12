Албания стоит на грани политического раскола

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Тирана, 12 мая. В субботу в Тиране пройдут крупнейшие антиправительственные выступления.

Организатором масштабных митингов является главная оппозиционная сила Албании «Демократическая партия». Оппозиционеры требуют отставки действующего премьер-министра (Социалистическая партия) и создания временного правительства, пишут Известия.

Только в этом случае, уверены демократы, следующие парламентские выборы будут свободными и честными. В существующей ситуации итоги предстоящих выборов уже определены, и оппозиция отказывается принимать в них участие. Эксперты-политологи считают, что если премьер не пойдет на эти условия митинги могут перейти в столкновения с полицией и представителями действующей власти.