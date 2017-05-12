В закладки

Скопировать

Донецк, 12 мая. Боевики украинского нацполка «Азов» за прошлую неделю задержали более 80 жителей оккупированного города Красногоровка к западу от Донецка по подозрению в поддержке Донецкой народной республики (ДНР). По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, из них 24 — женщины.

Как отметил замком, не исключено, что задержанные по подозрению в «сепаратистских взглядах» используются боевиками в качестве «рабской рабочей силы» на время следствия.

«10 и 11 мая задержанные мужчины был замечены с белыми повязками на передовой как землекопы», — отметил Басурин.

Ранее разведка ДНР сообщала, что боевикам «Азова» было приказано удалить всех сочувствующих ДНР из населенных пунктов Марьинка и Красногоровка.

Напомним, сегодня глава ДНР Александр Захарченко заявил, что целью Донецкой народной республики является интеграция в Россию.