Сирия: САА уничтожила туннели и бункеры боевиков на востоке Дамаска

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Дамаск, 12 мая. Сирийская Республиканская гвардия уничтожила ряд оборонительных укреплений в юго-восточной части района Аль-Кабун.

Арабские СМИ сообщают, что бойцы 105-й бригады атаковали террористов в восточных пригородах Дамаска и пробили существенную брешь в их обороне. Правительственные силы уничтожили два крупных туннеля и несколько траншей, которые использовались джихадистами для переброски боеприпасов и подкреплений на различные участки фронта. Ликвидировано не менее пяти террористов, включая полевого командира.

Отмечается, что армия приостановила военную операцию для того, чтобы дать исламистам возможность выйти из захваченного района и эвакуироваться в Идлиб. Террористы открыли огонь, после чего войска перешли в атаку и зачистили окрестности мечети Аль-Кабуна.