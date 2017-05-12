Единственная рукопись предыстории книг о Гарри Поттере похищена в Англии

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Лондон, 12 мая. В Бирмингеме похищена единственная рукописная предыстория книг о маге Гарри Поттере, которую писательница Джоан Роулинг написала на открытке, говорится в обращении констебля Пола Джонси к жителям Великобритании.

Полиция графства Западный Мидлендс сообщила о похищении рукописи, которая была продана более чем за 32 тысячи долларов на благотворительном аукционе. На открытке с двух сторон была записана предыстория книг о знаменитом мальчике-волшебнике Поттере.

Запись в 800 слов сделала сама автор книг Роулинг. Известно, что героями ее рассказала являются будущий отец главного героя Джеймс и его лучший друг Сириус Блэк, которые скрываются от полицейских с помощью волшебства.

«Единственными людьми, которые купят эту уникальную рукопись, станут настоящие фанаты Гарри Поттера, — заметил Джонси. — Мы обращается с просьбой к любому, кто увидит или кому предложат данный товар, сообщить об этом в полицию».

Ранее Роулинг извинилась за убийство одного из героев «Гарри Поттера», передает Ura.Ru.